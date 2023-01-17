أول ظهور لمروان عطية.. إصابة حمدى فتحى فى لقاء الأهلى وسموحة بالكأس

تعرض حمدي فتحي متوسط ميدان النادي الأهلي للإصابة في المباراة التي تجمع فريقه بـ سموحة، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتعرض حمدي فتحي إثر التحامه مع أحد لاعبي سموحة، ليتم استبداله بزميله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 61، كما تم الدفع بمروان عطية وشادي حسين بدلًا من محمد فخري وكهربا، في المشاركة الأولى للاعب القادم من الاتحاد السكندري.

محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي الذي يعود للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء إيقافه، فرض نفسه نجمًا للشوط الأول بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين.

الأهلي استحوذ بالكامل على مجريات الشوط، وكانت أول خطورته في الدقيقة 5 عن طريق تسديدة حمدي فتحي التي مرت بجوار الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

وبالدقيقة 8 تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق أحمد عبدالقادر، بعد عرضية من كهربا وأخطأ فيها الهاني سليمان في الإمساك بالكرة ليضعها عبدالقادر في المرمى الخالي.

وأضاف حمدي فتحي سريعًا هدف الأهلي الثاني بالدقيقة 11 من خطأ جديد للهاني سليمان، بعدما فشل في الإمساك بتسديدة فتحي لتتهادى في مرماه.

الدقيقة 18 شهدت الظهور الأول لسموحة، بعدما انفرد حسام حسن بمرمى الشناوي وسدد كرة علت مرمى الأخير.

وفي الدقيقة 32 عاد الأهلي بخطورته وسدد رامي ربيعة رأسية من ركنية نفذها علي معلول مرت بجوار مرمى عمر صلاح الذي حل بدلًا من الهاني سليمان.

وبالدقيقة 36 كلل كهربا مجهوده في اللقاء بهدف ثالث للأهلي، بعدما انفرد بمرمى عمر صلاح ووضع الكرة من فوقه بعد تمريرة من حسين الشحات.

تشكيل الأهلي أمام سموحة في كأس مصر

ويقود محمود عبدالمنعم كهربا تشكيل الأهلي في مباراة اليوم بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي وُقعت عليه من قبل فيفا.

وجاء تشكيل الأهلي أمام سموحة في كأس مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد فخري.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وكهربا.

ويغيب عن الفريق كل من عمرو السولية والبرازيلي برونو سافيو وبيرسي تاو، بسبب الإصابات المختلفة، بالإضافة إلى غياب أيمن أشرف لأسباب فنية.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة اليوم، نظيره بيراميدز في نهائي البطولة، بعد تأهله على حساب الزمالك، بركلات الترجيح.