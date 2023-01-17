الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مباشر 15 دقيقة.. مصر تتقدم على أمريكا 10/3 في مونديال اليد

يد منتخب مصر
يد منتخب مصر

انقضت أول ربع ساعة من مباراة رجال منتخب مصر لكرة اليد أمام الولايات المتحدة الأمريكية في آخر مواجهات دور المجموعات التمهيدي من بطولة العالم.

افتتح أكرم يصري أهداف مصر من الدقيقة الأولى إلا أن المنتخب الأمريكي أدرك التعادل مباشرة من الهجمة التالية.

واصطدم هجوم مصر بسوء حظ خلال الدقائق الأولى حيث اصطدمت عدة كرات بالقائمين إلى جانب تألق الحارس الأمريكي.

مع الدقيقة الرابعة بدأ الطوفان المصري يكتسح الدفاع الأمريكي حيث سجل لاعبو مصر ستة أهداف متتالية لتصبح النتيجة 7/2 مع تألق الأخطبوط كريم هنداوي.

وسجل إبرهيم المصري هدفا قبل ثواني من حصوله على إيقاف لمدة دقيقتين مع مرور 12 دقيقة من أحداث الشوط الأول.

وسجل علي زين وأحمد هشام دودو هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 10/3 مع مرور نصف الشوط الأول.

ويتأهل ثلاثة منتخبات عن كل مجموعة لخوض منافسات الدور الرئيسي الذي ينطلق مساء غدا الخميس ويُلعب بنظام المجموعات أيضا.

وتتكون مجموعة مصر في الدور الرئيسي من المنتخبات الستة المتأهلة عن المجموعتين السابعة والثامنة من الدور التمهيدي.

أعلن الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو عن قائمة الفراعنة التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم في مباراة الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد.

وقرر باروندو استبعاد عبد الرحمن حُميد رجل المباراة الماضية أمام المغرب وشادي خليل لاعب الدائرة.

يستمر ابتعاد صانع الألعاب أحمد خيري عن القائمة بعد عدم اكتمال الجاهزي الفنية عقب عودته من إصابة طويلة على مستوى العضلة الخلفية.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد 2023 لمواجهة أمريكا

وعاد للقائمة كل من كريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم بعد غيابهما عن مباراة المغرب.

وجاءت القائمة بالكامل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: كريم هنداوي ومحمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين وحسن وليد قداح.

الجناح الأيمن: محمد سند وأكرم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان ومهاب سعيد.

صناعة الألعاب: يحيى الدرع, أحمد هشام (دودو) وسيف الدرع.

الدائرة: إبرهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم.

مونديال اليد 2023 منتخب مصر لليد كرة يد منتخب أمريكا لليد مونديال اليد

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وائل لطفي

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