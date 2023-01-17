الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«في سياق الدراما».. أول رد من لوسي على ضربها فنانين على المسرح

لوسي
لوسي

ردت الفنانة لوسي، على ما يتردد من اتهامات الفنانة ندى عفيفي لها بأنها ضربتها على المسرح أمام الجمهور.

وقالت لوسي، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "فيه مشهد بيقولي إنتي خاينة، والدراما بتقول بأضربه بالقلم، وكنت حريصة لدرجة صباعي اتكسر، واتجبس، وطلعت بيه متجبس شهر على خشبة المسرح".

وأردفت: "والمشهد التاني بنوتة عاملة بنتي، بتقول كلام ميصحش في النص، فبقولها من ورايا وبأضربها بالقلم"، مؤكدة أن الضرب في سياق الدراما المكتوبة.

وتابعت: "إللي عامل كل الدوشة دي، كان ممثل، مدير المسرح خلاه يخلص 30 ليلة عرض ولم يجدد له، لأنه يردد ألفاظ خارجة، واتحذف لي مشهد كامل بحاله، عشان بأقول جملة بيرد عليه رد خارج".

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وأشارت إلى أن المسرح "مليان" كاميرات"، مردفة: "إللي بيقول أنا ضربته، المسرح مليان كاميرات، كل يوم المسرحية بتتصور، والمسئول عن المسرح بيقدم تقرير كل يوم".

وأكدت لوسي، استعدادها للعودة، حبا في الجمهور الذي يحضر لثقته فيها، وفي المسرح القومي، مردفة: "كل يوم بيتحرق دمي، حزينة جدًا كنت بنزف من ماخيري دم، من كثر الكبت والأعصاب، تنمر بمهنتي، كيوهات مبتتقالش، بأكلم ممثل ملقهوش على المسرح، لو أنا قليلة الأدب وبخرج عن النص، استمروا معايا ليه ولم يشتكوا، أنا اللي اشتكيت من 6 أشهر".

 

لوسي مسرحية الحفيد لوسي تضرب الفنانين الدراما ندى عفيفي

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