الأمين العام للأعلى للشئون الإسلامية يؤكد ضرورة التزود بالعلم

أكد الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية التدريب وضرورة التزود بالعلم.

وأشار عزت - خلال محاضرة عقدتها الوزارة اليوم- للفوج الخامس عشر للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية والذي يضم 80 إماما- إلى كتاب"المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، موضحا أنه من الكتب التي تجمع ولا تفرق، وقد حظي بعناية فائقة من مؤلفه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فهو يحقق معنى الإيمان الذي أرشدنا إليه الحق سبحانه وتعالى في قوله (عز وجل): "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ"، وعلمنا إياه نبينا (صلى الله عليه وسلم) عندما سأله أمين الوحي جبريل (عليه السلام) عن الإيمان، فأجابه (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "أَنْ تُؤْمِنَ بالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"، موضحًا أن المؤلف قد نأى به عن أي مسائل جدلية أو خلافية، وضمنه ما لا يُسْتَغْنَى عنه من أصول الإيمان.

وأضاف أنه كتاب يكفي الباحثين عن صحيح الإيمان دون تفلسف أو جدل أو خلافيات عقدية أو مذهبية، لافتا إلى أنه يقطع على المكفرين بغير علم أو حق طريق التكفير.

يأتي ذلك في إطار (مبادرة الدين يسر) التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وفي إطار البرامج التثقيفية والترفيهية التي تقيمها الوزارة من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأئمة.