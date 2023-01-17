الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة انفجار بيلجورود الروسية لـ 7 قتلى

حصيلة انفجار بيلجورود
حصيلة انفجار بيلجورود الروسية

قُتل سبعة أشخاص على الأقل نهاية الأسبوع الماضي، إثر انفجار ذخيرة ناجم عن تفجير عرضي لقنبلة يدوية في منطقة بيلجورود الروسية قرب الحدود الأوكرانية.

وقال ناطق باسم أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال جثث 4 أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين بعد الحادث، وأضاف المصدر نفسه في تصريحات لوكالة "انترفاكس" الروسية، أن عدد الضحايا ارتفع بذلك إلى سبعة أشخاص.

انفجار بيلجورود

وعقب الانفجار الذي وقع السبت، في مقر عسكريين في منطقة بيلجورود، نقلت وسائل إعلام روسية عن عناصر إنقاذ، مقتل ثلاثة وفقدان ثمانية أشخاص.

وبحسب "انترفاكس"، فقد فجّر سرجنت عن غير قصد قنبلة يدوية في عنبر للنوم، ما تسبب في انفجار ذخيرة واندلاع حريق.

وعلى تليجرام، أكّدت وسيلة الإعلام "بازا ميديا" المعروفة بقربها من أجهزة الأمن الروسية، أن جميع الضحايا كانوا جنودا تم تجنيدهم  للذهاب والقتال في أوكرانيا.

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بوتين يعلن تعبئة 50 ألف عسكرى للقتال فى أوكرانيا

روسيا انفجار مدينة بيلجورود الروسية 7 قتلى الحدود الأوكرانية

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وائل لطفي

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