الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تتعهد باستمرار الدعم العسكرى لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

برّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء قرار المملكة المتحدة إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بمساعدتها على "صد" الروس في شرق البلاد وجنوبها، مؤكّدًا أن لندن ستدعم الأوكرانيين "حتى النصر".

 

وقال كليفرلي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "الرسالة التي نوجهها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أننا ملتزمون الدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر". 

 

وكانت لندن أعلنت السبت عن أنها سترسل لكييف دبابات تشالنجر 2، لتكون أول بلد يسلم أوكرانيا دبابات ثقيلة غربية الصنع.

 

وأضاف: "على بوتين أن يفهم أننا سندعمهم (الأوكرانيين) استراتيجيًا حتى تنجز المهمة وأفضل شيء يمكن أن يفعله للحفاظ على أرواح قواته هو إدراك هذا الأمر".

 

ويزور كليفرلي الذي سيجري في وقت لاحق الثلاثاء محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الولايات المتحدة وكندا بعدما أصبحت بريطانيا أول بلد يلبي مطالب أوكرانيا بالحصول على دبابات غربية ثقيلة.

 

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت عن أن حكومته ستسلّم "خلال الأسابيع المقبلة" 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 لأوكرانيا.

 

وزوّدت دول أوروبية كييف في السابق نسخًا حديثة من دبابات سوفيتية فيما وعدت الولايات المتحدة وفرنسا بتسليمها دبابات خفيفة، مع إرسال واشنطن مدرّعات من طراز برادلي.

 

وأشار كليفرلي إلى أن بريطانيا ستنظر في إرسال مساعدات أخرى لأوكرانيا مع تطور حاجاتها.

حصلت على 3 مليارات يورو

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن بلاده حصلت على دفعة أولى تبلغ ثلاثة مليارات يورو من مجموع 18 مليارًا يتوقع أن تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي في 2023.

 

وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر "تلقت أوكرانيا أول ثلاثة مليارات يورو من برنامج مالي جديد بقيمة 18 مليار يورو" لدعم الاقتصاد الأوكراني. 

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المفوضية الأوروبية تعلن تقديم شريحة جديدة بـ3 مليارات يورو لأوكرانيا

وشكر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومجموعة السبع والعشرين على "الدعم القوي" لكييف، بعد حوالى 11 شهرًا على بدء الغزو الروسي. 

لندن كييف اعتراض روسيا تسليم دبابات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الحرب الأكرانية

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