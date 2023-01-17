الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض فيلم «جنينة الأسماك» بمركز الثقافة السينمائية.. غدا

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية؛ التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "جنينة الأسماك" للمخرج يسري نصر الله، غدا في تمام السادسة مساء.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية  الطويلة تدور أحداثه حول ليلي التي تعمل  مذيعة وتقدم برنامج تستمع فيه لمشاكل المتصلين وأسرارهم الخاصة وتقدم لهم النصح، الفيلم من تأليف ناصر عبد الرحمن،  وإخراج  يسري نصر الله .

الفيلم عرض عام 2008، وهو من بطولة هند صبري:" عمرو واكد، جميل راتب، باسم سمرة، أحمد الفيشاوي، درة، آسر ياسين، سماح أنور، ليلى سامي، دنيا مسعود، مروة الصاوي، يارا جبران، تميم عبده، سلوى محمد علي، ريهام أيمن.

يسري نصر الله مخرج مصري. ولد في القاهرة عام 1952 ودرس الاقتصاد في جامعة القاهرة، ثم درس السينما في المعهد العالي للسينما في القاهرة سنة 1973. عمل كناقد سينمائي في صحيفة السفير اللبنانية ومساعد مخرج في بيروت. كما عمل كمساعد مخرج مع يوسف شاهين في فيلمى وداعاً بونابرت وحدوتة مصرية 1981، مع فولكر شلوندرف في فيلم المزيف، ومع عمر أميرالاي في الفيلم التسجيلي مصائب قوم. شارك مع يوسف شاهين في كتابة سيناريو إسكندرية كمان وكمان 1989 وفي إخراج القاهرة منورة بأهلها 1991. أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول سرقات صيفية سنة 1990 والثاني مرسيدس سنة 1993 وبعدها صبيان وبنات 1995 و فيلم المدينــة 1999 وفيلمه الأسطورى باب الشمس-الرحيل والعودة 2004 وفيلم جنينة الأسماك 2008 وفيلم إحكي يا شهرزاد 2009 ومؤخراً فيلمه بعد الموقعة والذي شارك في مهرجان كان السينمائي.

من أعماله: "الوداع يا بونابرت (مؤلف ومساعد مخرج)، اليوم السادس (مؤلف)، سرقات صيفية (مؤلف ومخرج)، إسكندرية كمان وكمان (مؤلف)، مرسيدس (مؤلف ومخرج) ، صبيان وبنات (مؤلف ومخرج)، المدينة (مؤلف ومخرج).

المركز القومي للسينما ركز الثقافة السينمائية يسري نصر الله فيلم جنينة الأسماك تأليف ناصر عبد الرحمن

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وائل لطفي

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