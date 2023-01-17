الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب سامح السايح يناقش نقاط الخلاف فى لائحة قطاع الأعمال

النائب سامح السايح
النائب سامح السايح خلال لقاءه مع وزير قطاع الأعمال

التقى النائب سامح السايح عضو مجلس النواب، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال؛ لمناقشة نقاط الخلاف في لائحة قطاع الأعمال وبحث بعض المشاكل الخاصة بالعاملين بشركة المعمورة.

وقال السايح، إن الوزير وعد خلال اللقاء بدراسة الموقف وحل جميع المشاكل خلال الفترة المقبلة، متقدما بخالص الشكر والتقدير للوزير لسعة صدره وتعاونه ووقوفه بجانب العاملين وحل جميع مشاكلهم.

وكان السايح، تقدم فى وقت سابق بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير قطاع الأعمال بخصوص الأثر السلبى لتطبيق لائحة الموارد البشرية على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن العاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية وقيام الوزير بتطبيق اللائحة عليهم رغم ما بها من قصور والإصرار على تطبيقها بأثر رجعى من يوليو الماضي ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون ويؤثر بشدة على مستحقات العاملين، مطالبا بإيقاف تطبيق هذه اللائحة ومناقشة الموضوع داخل اللجان المختصة بمجلس النواب للوصول إلى حل يحفظ حقوق العاملين.

النائب سامح السايح مجلس النواب المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال لائحة قطاع الأعمال المشاكل الخاصة شركة المعمورة

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