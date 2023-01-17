الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

حبس
حبس

أمرت نيابة الأزبكية بحبس متهم تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تلقي معلومات تفيد أن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم عين شمس، تردد على أحد محال لبيع الهواتف، بثمن لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر")، وبمناقشته عن مصدر تلك الهواتف أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، واعترف بأنها من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموه بالسرقة.

أسلوب النشل الأزبكية قسم شرطة الازبكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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