نحو حلم الـ100 مليار دولار.. قفزة غير مسبوقة في صادرات مصر 2022 (إنفوجراف)

الإحصاء يرصد حصاد صادرات

رصدت النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2022.

وأكد التقرير، أنه رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يعيشها العالم، إلا أن الدولة المصرية حققت قفزة غير مسبوقة في قيمة الصادرات بلغت 42.8 مليار دولار، مقارنة بعام 2021 الذي سجلت فيه نحو 34.7 مليار دولار، لتصل إلى زيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت نحو 23.3%.

وكشف التقرير أن أعلى 10 دول استيرادًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي، هم إسبانيا في المركز الأول بقيمة 3.1 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار، وتلتها أمريكا بقيمة 2 مليار دولار ثم السعودية بقيمة 2 مليار دولار، وحلت هولندا بالمركز السادس بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 1.7 مليار دولار وفرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار ثم الصين بقيمة 1.6 مليار دولار، وأخيرًا الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

قفزة اقتصادية

وتقول الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن الصادرات المصرية حققت قفزة جديدة مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكن عودة الروح إلى الأسواق التجارية بعد انتهاء الأزمة، خلق فرص جديدة للمستثمرين المصريين لإطلاق منتجاتهم المصنوعة محليًا، والمساهمة في ارتفاع نسبة الصادرات المصرية مرة أخرى.



وأشارت «الملاح» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن أبرز السلع التي نجحت الدولة في تصديرها بنسب مرتفعة خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، جاء على رأسها الغاز الطبيعي المسال والذي بلغت قيمة تصديره إلى الخارج 7.9 مليار دولار، رغم استيراد مصر للغاز الخام، إلا أن إنتاجه يتم بشكل كامل داخل محطات محلية، وتأتي بعدها الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار، فضلًا عن المنتجات البترو كيميائية مثل البترول، والتي ساهمت كثيرًا في زيادة نسب الصادرات إلى الخارج مقارنة بـ 2021.



وأضافت: «بلغت قيمة صادرات البترول الخام 2.6 مليار دولار، بينما وصلت قيمة منتجات البترول إلى 2.6 مليار دولار، وذلك يُعد مؤشرًا قويًا لنجاح الدولة المصرية في قطاع الغاز الطبيعي، والتقدم في المستقبل نحو تحقيق أرقام قياسية جديدة، لكن المفاجأة كانت في ارتفاع نسبة تصدير الملابس الجاهزة إلى الخارج بقيمة 2.1 مليار دولار».



واختتمت: «الصادرات المصرية تعتبر أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد، وذلك ما تتجه الدولة المصرية نحو تحقيقه بشكل أكثر كفاءة خلال السنوات المقبلة، فقد نجحت في تسجيل 42.8 مليار دولار كإجمالي قيمة الصادرات المصرية، وليس من الصعب الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار، بعد الاعتماد الكبير على الاستثمار في المنتجات المحلية».