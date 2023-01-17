السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة فلاح بالإكراه في الطريق العام بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، بعد اتهامه بسرقة فلاح في الطريق العام.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد امين والمستشار مصطفي محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد عزت غريب.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 15985 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محربك يفيد بضبط المتهم، وبحوزته سلاح أبيض لاشتراكه في سرقة دراجة بخارية بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه أثناء تواجد المجني عليه "ح.ي.ع" فلاح بمحل عمله ليلا فوجئ بالمتهم "ف.م.م" عاطل، بالاشتراك في سرقة المجني عليه مشهرا بسلاح أبيض مطوة، وهدده بتسليم كافة متعلقاته من مبالغ مالية فسلمه مبلغ مالي 125 جنية وقاما بالاستيلاء على دراجته البخارية مما شل حركته ومقامته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على ما بحوزته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وتبين من تحريات القسم صحة الواقعة، ومن اقوال المجني عليه والتعرف على مرتكب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة، التي أمرت بحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.