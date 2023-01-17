الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

وزير الرى عن سد النهضة: الدولة تقوم بدورها.. وأطمئن الشعب على حصتنا من النيل

وزير الري
وزير الري

وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: «أحب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث».

وأشار في رده على النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هناك جهودا تتم في شأن التوعية بخصوص الحفاظ على المياه.

وقال الدكتور هاني سويلم: «لدينا 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من نهر النيل، والدولة تبذل كل شيء للحفاظ على مياه النيل، من خلال جهود جميع الوزارات المعنية بالموضوع، ووزارة الري إحدى المؤسسات، والموضوع في منتهى التعقيد».

وأشار إلى أن هناك مشروعات أعالي النيل والسدود والدولة تتعامل معه في منتهى الحكمة، ويهمنا في النهاية ألا يتأثر المواطن والفلاح والمزارع، خصوصا بداية من المياه في سد النهضة، وتصريف المياه خصوصا لما تصل السد العالي حتى نؤمن المياه للشعب المصري».

وعن سد النهضة، قال الوزير: «الحديث عن التأثيرات التي تحدث من سد النهضة، كلام عن حق»، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لما يحدث في سد النهضة، قائلا: «يصلني تقرير يومي بكل ما يحدث».

وأكد أنه تم التعامل بمنتهى الحكمة فيما يتعلق بالملء الثالث لسد النهضة، قائلا: اكتسبنا خبرات في السنوات السابقة للتعامل مع المستقبل في شأن ملف سد النهضة.

وقال: «أطمئن الشعب المصري على حصة مصر من مياه النيل، ومؤسسات الدولة جميعا تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الشأن».

وفي السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تواجه عجزا مائيا يقدر بنحو 35 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن ذلك يدفع إلى الاستيراد من الخارج للمحاصيل الزراعية.

وأعلن أن الوزارة تدير شبكة المياه بكفاءة عالية وتعيد استخدام المياه، مؤكدا أن المشروعات القومية تحتاج ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب إضافية.

وعن المياه الجوفية، أكد وزير الري أنها غير متجددة، ويتم التعامل معها بمنتهى الحرص وحسن الإدارة.

ولفت وزير الموارد المائية إلى أن هناك ما يقرب من مليون فدان يتم ريها من خلال منظومة الري الحديث، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق المنظومة الحديثة على كل أنواع الأراضي مثل الدلتا، موضحا أن الري بالتنقيط يزيد الإنتاجية.

المهندس هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى مياه النيل سد النهضه حصة مصر من مياه النيل

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