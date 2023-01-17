الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتوقع زيادة صادرات النفط الخام فى 2023

النفط
النفط

قال مصدر روسي مطلع لـ"رويترز"، إن موسكو تتوقع أن يكون للعقوبات الغربية تأثير كبير على صادراتها من المنتجات النفطية وبالتالي على إنتاجها، لكن من المرجح أن يترك ذلك مزيدا من النفط الخام للبيع.
وفيما يصفه الغرب بأنها عقوبات غير مسبوقة ويعتبرها الرئيس فلاديمير بوتين إعلانا لحرب اقتصادية، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تقييد اقتصاد روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية.
وفي محاولة لمعاقبة روسيا على الصراع في أوكرانيا، حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية المنقولة بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر، وسيفرض حظرا على المنتجات النفطية الروسية بداية من الخامس من فبراير.
وقال المصدر الروسي الكبير الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف "حظر المنتجات النفطية سيكون له تأثير أكبر من القيود المفروضة على النفط الخام".
وأضاف المصدر أن العقوبات ستؤدي إلى مزيد من إمدادات النفط الخام من روسيا، التي تفتقر إلى سعة تخزين المنتجات النفطية.

موسكو المنتجات النفطية النفط فلاديمير بوتين بوتين

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