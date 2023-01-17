الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان: ترامب الفائز الوحيد من فضيحة وثائق بايدن السرية

بايدن
بايدن

أكدت صحيفة "الجارديان"، البريطانية، أن الفائز الوحيد من اكتشاف وثائق سرية أمريكية في موقعين مختلفين مرتبطين بالرئيس الأمريكي جو بايدن، هو الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

وتابع التقرير أن البيت الأبيض كان يمر بأزمة نادرة الأسبوع الماضي، حيث اتضح أن محامي بايدن عثروا على مواد سرية في مركز أبحاثه في واشنطن العاصمة ومنزله في ديلاوير.

وأضاف التقرير أن وزارة العدل عينت مستشارًا خاصًا للتحقيق في تعامل “بايدن” مع الوثائق السرية منذ أن كان نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما، وكانت هذه القضية انتكاسة نادرة لإدارة وعدت بأن تكون شفافة وخالية من الفضائح، كما أدى إلى تعقيد التحقيق مع ترامب بشأن مسألة مشابهة ظاهريًا.

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وأضافت الصحيفة أن مستشار خاص آخر يقوم بالفعل بفحص احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب، بأوراق سرية للغاية في منزله بفلوريدا، وعلى الرغم من أن المواقف مختلفة تمامًا، فمن المحتمل أن تضيع الفروق الدقيقة والتفاصيل الدقيقة في محكمة الرأي العام.

وقال لاري ساباتو، مدير مركز السياسة في جامعة فرجينيا: “قد يكون هذا إهمالًا تامًا من جانب بايدن أو من جانب فريقه”.

وأضاف “ساباتو” أن القضية قد تصبح مشكلة سياسية مستمرة لبايدن، فهي إلهاء حقيقي، وكان غير ضروري على الإطلاق، كل بيت أبيض يخطئ ولكن هذا خطأ كبير ارتكبوه".

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من التشابه السطحي، فإن الحالتين مختلفتان، ففي شهر يناير من العام الماضي، استعاد الأرشيف الوطني 15 صندوقًا من الوثائق من منزل ترامب، وأخبر مسؤولي وزارة العدل بأنهم يتضمنون الكثير من المواد السرية.

وتابعت أنه في شهر أغسطس الماضي، وبعد مقاومة مطولة من شركاء “ترامب” للطلبات وحتى أمر الاستدعاء من وزارة العدل، أخذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 33 صندوقًا وحاوية من 11000 وثيقة من مار إيه لاجو، بما في ذلك حوالي 100 بعلامات تصنيف وجدت في غرفة تخزين ومكتب، وأظهرت مذكرة التوقيف الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان يحقق في جرائم، من بينها الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني والجهود المبذولة لعرقلة تحقيق فيدرالي.

وفي حديثه للصحفيين في مكسيكو سيتي، زعم الرئيس أنه فوجئ عندما تم إبلاغه عنهم، وقال إن محاميه "فعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله" عندما أبلغوا الأرشيف الوطني على الفور "لا أعرف ما موجود في المستندات".

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وجاءت أنباء اكتشاف دفعة ثانية من الوثائق السرية في مرآب منزل “بايدن” في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وعُثر على صفحة سرية إضافية في مكتبته الشخصية هناك، مرة أخرى، أبلغ محاموه المحفوظات.

وينظر المحللون إلى جريمة بايدن على أنها أقل خطورة بكثير من جريمة سلفه، حيث قال كارل توبياس، أستاذ القانون بجامعة ريتشموند في ريتشموند بولاية فرجينيا: "بالنظر إلى ما نعرفه الآن، يبدو أن هناك اختلافًا في النوع، وليس الدرجة ، بين حالة ترامب وقضية بايدن".

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وئاثق سرية بايدن الرئيس الامريكي الجارديان مختلفين امريكيين

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