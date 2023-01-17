بوساطة إماراتية.. باكستان تدعو الهند لإجراء محادثات سلام

دعا رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، نظيره الهندي ناريندرا مودي، لإجراء محادثات حول القضايا العالقة بين البلدين، بوساطة إماراتية.

وأشار "شريف" إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تكون وسيطا مهما في المفاوضات بين باكستان والهند، كونها دولة صديقة لكلا الطرفين.

جاءت تصريحات "شريف" خلال لقاء مع قناة «العربية»، بثها التليفزيون الرسمي الباكستاني اليوم الثلاثاء.

- رئيس وزراء باكستان: الحروب تسببت بالشقاء والفقر والبطالة لكلا البلدين

وقال شريف: «رسالتي إلى القيادة الهندية ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أن نجلس إلى طاولة المفاوضات، ونجري محادثات جادة وصادقة لحل قضايانا العالقة، ومن ضمنها إقليم كشمير»، مشيرا إلى أن «الحروب تسببت بالشقاء والفقر، والبطالة لكلا البلدين».

وأكد «شريف» رغبة بلاده فى تخفيف وطأة الفقر، وتحقيق الرخاء، وتوفير التعليم، والمرافق الصحية، وفرص العمل للشعبين، ولا تريد إهدار مواردها على القنابل والذخائر.. وفقا لقناة «العربية».

ولفت رئيس وزراء باكستان إلى أنه بحث مسألة المفاوضات بين باكستان والهند، مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته الأخيرة للإمارات.

وأمس الإثنين، قال رئيس وزراء باكستان إن القيادة الديناميكية لولي العهد السعودي جعلت المملكة أكثر ازدهارا، لافتا إلى أن علاقة الأخوة بين السعودية وباكستان عمرها قرون.

ولفت رئيس وزراء باكستان إلى أن إسلام آباد هي جسر عبور بين الصين والولايات المتحدة، مضيفا أن التوترات في شرق أوروبا تسببت في آثار كارثية على العالم.