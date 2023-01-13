السعودية تدعم باكستان بمليار دولار لتمويل المشتقات النفطية

وقع الصندوق السعودى للتنمية، اتفاقية لتمويل المشتقات النفطية لباكستان بقيمة مليار دولار، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

ووقع الاتفاقية -حسبما ذكرت قناة (الإخبارية) السعودية- الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، وعن الجانب الباكستاني وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم نياز، وذلك بهدف استمرار الدعم الذي تقدمه المملكة لجمهورية باكستان.



وتأتي الاتفاقية استمرارا لدعم اقتصاد باكستان ونمو القطاعات الأخرى فيها، فضلا عن مساعدة الجمهورية وشعبها في مواجهة التحديات للإسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام.