«سر الافخارستيا» و«الحرب في سفر يشوع» في معرض الكتاب

تشارك دار الثقافة الإنجيلية للنشر، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ، لدورة عام 2023، حيث تتواجد في صالة 2 .

وأصدرت دار الثقافة ، أحدث مؤلفاتها ، كتاب بعنوان “نموذج سر الافخارستيا ” نموذج في مفاهيم المصلحين ،وكتاب “الحرب في سفر يشوع ” كأحدث الإصدارات المشاركة بمعرض الكتاب .

وتشارك دور النشر المسيحية في فعاليات معرض الكتاب الدولي لدورته المقبلة ، من خلال دور النشر التابعة للكنائس الارثوذكسية والانجيلية والاسقفية ،والكاثوليكية .

ومن أبرز دور النشر المشاركة، دار الكتاب المقدس ومركز الدراسات الآبائية الارثوذكسية، ودار القديس توما الاكويني .