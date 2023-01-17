الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«سر الافخارستيا» و«الحرب في سفر يشوع» في معرض الكتاب

كنيسة
كنيسة

تشارك دار الثقافة الإنجيلية للنشر، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ، لدورة عام 2023، حيث تتواجد في صالة 2 .

وأصدرت دار الثقافة ، أحدث مؤلفاتها ، كتاب بعنوان “نموذج سر الافخارستيا ” نموذج في مفاهيم المصلحين ،وكتاب “الحرب في سفر يشوع ” كأحدث الإصدارات المشاركة بمعرض الكتاب .

وتشارك دور النشر المسيحية في فعاليات معرض الكتاب الدولي لدورته المقبلة ، من خلال دور النشر التابعة للكنائس الارثوذكسية والانجيلية والاسقفية ،والكاثوليكية .

ومن أبرز دور النشر المشاركة، دار الكتاب المقدس ومركز الدراسات الآبائية الارثوذكسية، ودار القديس توما الاكويني .

دار الثقافة الإنجيلية للنشر معرض القاهره الدولي للكتاب “نموذج سر الافخارستيا ” أحدث مؤلفاتها صلوات القداس عيد الغطاس المجيد

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