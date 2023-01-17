الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث «التعليم» يكشف طريقة الإعلان عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

شادي زلطه
شادي زلطه

كشف شادي زلطة، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الإعلان عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2022-2203.

وقال المتحدث الإعلامي في تصريحات له على جروب "حوار مجتمعي تربوي"، إن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي درجات وليس تقديرات كما اشيع على صفحات السوشيال ميديا.                       

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، السبت الماضي، في جميع المحافظات في الفترة من 14 لـ26 يناير، وفقًا لجدول كل محافظة.

ويؤدي اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ما يقرب من مليون و200 ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت المدرسي، وستكون ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية- الفلسفة والمنطق.

الإثنين 16 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الجغرافيا.

الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الكيمياء.

السبت 21 يناير 2023: الفيزياء- التاريخ.

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الأحياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 محافظة القاهرة

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

الثلاثاء 17 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الفلسفة والمنطق.

الثلاثاء 24 يناير 2023: الكيمياء- علم النفس.

الأربعاء 25 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الجيزة

امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية.

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- اللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 17 يناير 2023: الكيمياء- الجغرافيا.

السبت 21 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الفلسفة.

الأربعاء 25 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية.

الإثنين 16 يناير 2023: الأحياء- الفلسفة- الكيمياء- علم النفس.

الأربعاء 18 يناير 2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الأحد 22 يناير 2023: التاريخ- الفيزياء.

الثلاثاء 24 يناير 2023: تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

الخميس 26 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

4 يناير 2023 الصفين الأول والثاني الثانوي الصف الثانى الثانوى 2023 الصف الثاني الثانوي الصف الأول والثاني الثانوي السوشيال ميديا الدراسي الأول الثلاثاء 17 يناير 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

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