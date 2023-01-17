وكيل «تعليم الغربية» يطمئن على سير امتحانات النقل للفصل الدراسي في بسيون

أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة متابعة بمدارس إدارة بسيون التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامنًا مع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2022- 2023، وحرصا منه على الاطمئنان لحسن سير الامتحانات بجميع مدارس المحافظة، حيث أدى اليوم طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي العام، الأول والثالث التجاري والفندقي، الأول والرابع الصناعي، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022- 2023.

شملت الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة كتامة الثانوية المشتركة، كتامة الثانوية التجارية العسكرية المشتركة، حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، بالإضافة إلى سير الامتحان الالكتروني للصف الأول الثانوي بصورة جيدة.

- التوجيه بتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وصرح وكيل الوزارة أن اليوم يؤدي الامتحان نحو 46162 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي العام مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية المهنية (صناعي -زراعي – إدارة مشروعات)، ويؤدي 39746 طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية، مادة اللغة الإنجليزية، فيما يؤدي 17963 طالب وطالبة من الصف الأول والثالث التجاري والفندقي، و18979 طالب وطالبة من الصف الأول والرابع الصناعي، و2892طالب وطالبة من الصف الأول الزراعي، مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.

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