جهود مكثفة لكشف ملابسات وفاة شاب في المعصرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في المعصرة.

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من مفتش الصحة بدائرة قسم الشرطة يفيد بأنه يشتبه في وفاة شاب جنائيا، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عمر. م » 41 سنة.

بالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفى معروف عنه عدم تعاطيه للمواد المخدرة، وأنه يتمتع بسمعه طيبة في المنطقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.