الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إسلام بيومي يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب ومدير جناح مصر، تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، لافتًا إلى أن المعرض يبدأ فعالياته يوم 26 يناير الجاري.

وأضاف بيومي، عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على الريادة المصرية في صناعة الكتب، مشيرًا إلى أن أسعار التذاكر للجمهور لم تتغير مثلما أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في المؤتمر الصحفي أمس.

المعرض يوم الجمعة سيبدأ فعالياته من الساعة العاشرة صباحًا

وأكد مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب ومدير جناح مصر، أن المعرض يوم الجمعة سيبدأ فعالياته من الساعة العاشرة صباحًا، بدلًا من الساعة الواحدة ظهرًا، موضحًا أن المعرض يشهد محور أساسي هذا العام لصناع المحتوى واليوتيوبرز، وسيشاركون في طرح فكرة أعمالهم التي لها علاقة بالثقافة على اليوتيوب.

ولفت مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب ومدير جناح مصر، إلى أن معرض الكتاب هو النافذة التي تجعل صناع المحتوى يتفاعلون مع الناس في الواقع، مشيرًا إلى أن إطلاق خاصية الميتافيرس سيكون بدءً من العام المقبل، معقبًا: "معرض الكتاب سيكون بتقنية الميتافيرس".

اسلام بيومى يكشف تفاصيل معرض القاهره الدولي للكتاب دورته الـ 54 دورته الـ ٥٤ فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54

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