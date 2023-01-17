تنفيذ 3934 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجًا في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، تنفيذ 3,934 مشروعا تنمويا متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الآن، وذلك تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية .

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

- توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة

وأوضح "مسلم" أنه تم التوزيع على الشباب غير القادر ومعدومي الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة ( البرلس – بيلا - الحامول - دسوق – الرياض – سيدي سالم – فوه – قلين – كفرالشيخ - مطوبس)، مضيفاً أن ما تقوم به المديرية هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة منها في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمة جاءت ضمن استراتيجية الأورمان الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا فى كفرالشيخ، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية التي قدمتها الأورمان في محافظة كفر الشيخ 3,934 مشروعا تنمويا متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الآن، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأضاف "شعبان" أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصي قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق.