الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوستر الدعائي لمسلسل «بعد النهاية» استعدادا لعرضه

مسلسل بعد النهاية
مسلسل بعد النهاية

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدرامي الجديد “بعد النهاية” بطولة النجمة نرمين الفقى البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على الشاشة ليدخل ضمن منافسات موسم دراما الشتاء. 

وتصدر بوستر العمل جميع ابطاله حيث يعتمد المسلسل في قصته على البطولة الجماعية. 

ويضم مسلسل بعد النهاية عدد كبير من نجوم الفن ومنهم ريهام سعيد، نرمين الفقي، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغنى، جيهان خليل، وصبرى عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلى، إخراج وائل فهمى عبد الحميد.

ومن المقرر عرض مسلسل بعد النهاية فى الموسم الشتوى الحالي، ومكون 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مثير.

وكانت نرمين الفقى قد انتهت وأبطال العمل من تصويره في شهر ديسمبر الماضي ودخل المسلسل مرحلة المونتاج والمكساج حيث أوشك المخرج وائل فهمى عبد الحميد على الانتهاء من مونتاج العمل بالكامل. 

يذكر أن نرمين الفقى كانت أكدت فى تصريحات إعلامية سابقة أنها تقدم فى مسلسل "بعد النهاية" شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، وأنها ستظهر من خلال العمل بشكل مختلف وجديد، موضحة أن التصوير جرى فى "لوكيشن" خاص بمدينة الإنتاج الإعلامى ليساير أحداث المسلسل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة نرمين الفقى، كان مشاركتها فى بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذى عرض قبل موسم دراما رمضان 2022.

مسلسل أبوالعروسة من بطولة النجوم "سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين".

وظهرت نرمين الفقى كضيفة شرف في مسلسل "الكبير أوى 6" مع أحمد مكي في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

بعد النهاية مسلسل بعد النهاية نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقي البوستر الدعائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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