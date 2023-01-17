الكشف على 1380 في قافلة طبية مجانية بدشنا ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ١٣٨٠ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع ٣٨٢ حالة طب وجراحة العيون، ٣٦٦ حالة صدر، ٣٥٣ حالة أمراض باطنة، ٩٥ حالة أمراض نساء وتوليد، ٦٨ حالة جراحة عامة، ٦٢ حالة طب وجراحة الفم والأسنان، ٥٤ حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٢١ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪ من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة حضرهما ١٠٥ مواطنا.