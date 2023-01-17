الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السبت..انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام ، بدءا من السبت المقبل الموافق 21 يناير الجاري بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف محافظ قنا أن الدولة تبذل جهود حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة ، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التي تؤثر بالسلب عل تنمية الثروة الحيوانية.

- توفير اللقاحات والكوادر البشرية اللازمة للحملة

 كما أشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد هذه الأمراض بصفة دورية للحد من إصابة الحيوانات به ، وكذلك تعريف المربين بالأمراض وأعراضها ومدى خطورتها علي الثروة الحيوانية

استصلاح الأراضي الاغنام الهيئة العامة للخدمات البيطرية الثروة الحيوانية الهيئة العامة التواصل المباشر الحفاظ على الثروة الحيوانية

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