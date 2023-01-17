ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتحرير 1820 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف خالد عبدالسلام، مدير الأمن، من ضبط 8 أسلحة نارية متنوعة، و3 كيلوجرامات من المواد المخدرة "حشيش، بانجو- 125 جرام هيروين، إضافة لـ25 قطعة سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.



‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1820 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، الرياض، دسوق، وقلين، وفوه"، حيث تم ضبط 15 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 55 مخالفة دراجة نارية، و69 مخالفة سير بدون تراخيص، و29 بدون رخص قيادة و22 بدون رخص تسيير، و1630 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.



‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.