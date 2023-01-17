بالتزامن مع «أخلاقنا الجميلة».. كيف تهتم بالصحة النفسية لطفلك؟

يشعر الأطفال الذين يتمتعون بصحة نفسية جيدة بأنهم محبوبون وآمنون في بيئاتهم، كما أنهم يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم معظم الوقت، ويستمتعون بالحياة ويتعلمون جيدًا ويتعايشون جيدًا مع العائلة والأصدقاء، ويمكنهم التعامل مع مشاعر الحزن أو القلق أو الغضب والعودة من الأوقات الصعبة.

الصحة النفسية الجيدة هي جزء مهم من نمو الطفل الصحي، وتساعد الأطفال على بناء مهارات اجتماعية وعاطفية وسلوكية وتفكير وتواصل إيجابية.

وبالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان “أخلاقنا الجميلة”، نستعرض أفكار لتعزيز الصحة العقلية لطفلك ورفاهيته من خلال علاقة محبة وداعمة:

أخبر طفلك أنك تحبه مهما حدث، يمكنك أيضًا إظهار الحب من خلال لغة جسدك والتواصل غير اللفظي على سبيل المثال التواصل بالعين أو عناق أو الابتسام لطفلك.

استخدم نهجًا إيجابيًا وبناء ومتسقًا لتوجيه سلوك طفلك، هذا يعني منح طفلك الثناء والاهتمام عندما يتصرف بشكل جيد، بدلاً من إعطاء العواقب السلبية عندما يتصرف بطرق صعبة.

خصص وقتًا كل يوم للتحدث والاستماع إلى طفلك إذا أراد التحدث، فحاول أن تتوقف عما تفعله وامنحه اهتمامك الكامل.

استمتع بوقتك مع طفلك للقيام بالأنشطة التي يحبها يمكن أن تكون القراءة معًا، أو ركل الكرة، أو الرسم، أو ممارسة ألعاب الطاولة وما إلى ذلك.

تناول وجبات عائلية منتظمة يمكن أن يقوي تناول الطعام معًا علاقتك بطفلك، ويمنحه إحساسًا بالاستقرار والترابط، وله تأثير إيجابي على نموه.