أخلاقنا الجميلة.. نصائح يجب اتباعها عند زيارة مريض

يمكن أن توفر زيارة شخص ما في المستشفى دفعة من الدعم العاطفي، لكن عندما يتم ذلك بشكل صحيح، وقبل الخروج لقضاء بعض الوقت مع صديق أو قريب في المستشفى، احرص على مراعاة آداب السلوك في المستشفى.

تذكر أن دورك هو دعم المريض دون التدخل في علاجه أو شفائه، ويمكن أن يكون اتباع بعض الأمور البسيطة والنواهي هو الفرق بين الزيارة الممتعة والزيارة التي تكون مرهقة وغير مفيدة.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، ففيما يلي نصائح من موقع healthgrades حول سلامة المرضى يمكنك اتباعها للمساعدة في الحفاظ على سلامتك في زيارتك القادمة للمستشفى:

فكر مليا في الهدايا

لم يعد يُنصح بالزهور والبالونات، بسبب الانتشار المتزايد لحساسية اللاتكس وحساسية العطر، كما أنه ليس من الجيد إحضار الطعام من المنزل، حيث يتبع معظم المرضى المقيمين في المستشفى نظامًا غذائيًا خاصًا مصممًا لتسهيل الشفاء، ولا يُسمح لبعض المرضى بتناول الطعام أو الشراب على الإطلاق لفترة من الوقت، وبدلاً من ذلك، أحضر شيئًا لمساعدتهم على قضاء الوقت، منها الروايات وكتب الأنشطة والصور.

اجعل الزيارة قصيرة

هناك سبب لوجود صديقك أو من تحب في المستشفى، وهو الراحة والتعافي، وقد يؤدي البقاء لفترة طويلة إلى حرمان المريض من بعض الراحة التي يحتاجها بشدة، فلا تعتمد على المريض ليخبرك عندما يحين وقت الذهاب، ويسعد معظم الناس باستقبال ضيوف ويريدون ببساطة أن يكونوا مهذبين، لذلك قد لا يتحدثون حتى لو كانوا مرهقين، وبدلاً من ذلك، أخبرهم في بداية زيارتك أنك تخطط فقط للبقاء لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك، ثم غادر عندما يحين الوقت.

حافظ على المحادثات هادئة

المستشفى ليس مكانًا هادئًا، فهي مزيج بين الصفير المستمر وطنين الآلات ومحادثات الموظفين، وقد يكون من شبه المستحيل على المرضى في المستشفى الحصول على قسط من الراحة، فلا تضيف إلى الضوضاء بالحديث والضحك بصوت عالٍ، بل حافظ على المحادثات هادئة، وإذا كان هناك أكثر من مريض في الغرفة، فمن المهم بشكل خاص أن تراعي الأمر.

تجنب العطر

يمكن أن يتداخل المرض والأدوية مع حاسة الشم لدى الشخص، ففي بعض الحالات، يبدو أن المرض يزيد من الحساسية تجاه بعض الروائح، وقد يجد الشخص فجأة أن الروائح المقبولة سابقًا لا تطاق، بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الناس لديهم حساسية شديدة تجاه العطور، ويمكن أن يؤدي التعرض للروائح القوية إلى تفاعلات الحساسية والصداع والغثيان وحتى ضيق التنفس .

ابق في المنزل إذا كنت مريضا

الأشخاص الذين يدخلون المستشفى معرضون بشكل خاص للإصابة بالمرض، فإذا كنت تعاني من السعال أو البرد أو سيلان الأنف أو الحمى أو الإسهال أو الطفح الجلدي المعدي، فابق في المنزل، حتى لو كنت تعتقد أن مرضك خفيف نسبيًا، ويمكن أن يتحول مرضك "الخفيف" إلى مضاعفات كبيرة لشخص آخر.

إذا لم تتمكن من الزيارة، ففكر في مكالمة هاتفية، أو اكتب رسالة دعم وأرسلها، وبالتناوب، يمكنك إرسال أفضل تمنياتك مع صديق مشترك.

اغسل يديك

تنتشر الجراثيم داخل وخارج المستشفيات، ولحماية صحتك وصحة المرضى في المستشفى، اغسل يديك جيدًا وجففها عند دخولك غرفة المريض، وافعل ذلك مرة أخرى عندما تغادر الغرفة وقبل أن تأكل أو تشرب أي شيء.