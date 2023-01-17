اقتصادى: المركزى المصرى قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمستوردين

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن البيان الذي أصدره البنك المركزي يؤكد قوة قرارات البنك المركزي المصري ومدى مصداقيته لكل المتعاملين داخل السوق المصرفية في مصر، مضيفًا أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي، يؤكد قوة الوضع داخل الجهاز المصرفي وقدرته على الصمود.

وأضاف الشافعي، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن بيان المركزي أيضًا يؤكد أن الجهاز المصرفي قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمستوردين ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن دخول 925 مليون دولار ينفي كل الشائعات المتداولة حول الدولار خلال الفترة الحالية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 34 مليار دولار في شهر مايو أي بزيادة قدرها 470 مليون دولار حتى الآن، لافتًا إلى أن كل الأرقام والمؤشرات الواردة في بيان البنك المركزي تؤكد وتدعم الموقف الجيد بالنسبة للعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة وقدرة البنك المركزي على تغطية احتياجات الواردات والمشتريات، فضلًا عن قدرته في سداد الالتزامات الخارجية.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قال، في بيان له، أمس، إن سوق الصرف المصرية شهدت حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيهًا خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط؛ ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات أمس.

ورصد البنك المركزي المصري مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.