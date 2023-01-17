الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اقتصادى: المركزى المصرى قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمستوردين

الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن البيان الذي أصدره البنك المركزي يؤكد قوة قرارات البنك المركزي المصري ومدى مصداقيته لكل المتعاملين داخل السوق المصرفية في مصر، مضيفًا أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي، يؤكد قوة الوضع داخل الجهاز المصرفي وقدرته على الصمود. 

وأضاف الشافعي، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن بيان المركزي أيضًا يؤكد أن الجهاز المصرفي قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمستوردين ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن دخول 925 مليون دولار ينفي كل الشائعات المتداولة حول الدولار خلال الفترة الحالية. 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 34 مليار دولار في شهر مايو أي بزيادة قدرها 470 مليون دولار حتى الآن، لافتًا إلى أن كل الأرقام والمؤشرات الواردة في بيان البنك المركزي تؤكد وتدعم الموقف الجيد بالنسبة للعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة وقدرة البنك المركزي على تغطية احتياجات الواردات والمشتريات، فضلًا عن قدرته في سداد الالتزامات الخارجية. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قال، في بيان له، أمس، إن سوق الصرف المصرية شهدت حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيهًا خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط؛ ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات أمس.

ورصد البنك المركزي المصري مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.

الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي البنك المركزي البنك المركزي المصري مصر السوق المصرفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

تشييع جثمان اللواء منصور عيسوى إلى مثواه الأخير بمقابر الإمام الشافعى

الإعدام لربة منزل «قطّعت رجل إلى 3 أجزاء» بعد دعوته لعلاقة محرمة بالقليوبية

قطع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية لأعمال صيانة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

سياسي فلسطيني يكشف لـ«الدستور» أبرز الملفات على طاولة القمة الثلاثية بالقاهرة

إعفاء 11 مكتبًا بالمطارات من رسوم الكهرباء والمياه «مستند»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الخليل

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل ويلتقى نتنياهو.. غدًا

فلسطين تحذر: تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو يعد تفجيرًا مباشرًا لساحة الصراع