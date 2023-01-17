في ذكرى وفاتها.. رحلة فاتن حمامة من طفلة عاشقة للسينما إلى سيدة الشاشة العربية

تحل اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة لها في مصر والعالم العربي منذ ظهورها الأول على الشاشة.

واستطاعت فاتن حمامة أن تأثر القلوب بأسلوبها المتميز في التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما ومازالت محفوظة في أذهان الجمهور فكل دور قدمته كان له بصمة خاصة ومتميزة وخلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

1- ولدت فاتن أحمد حمامة في 27 مايو 1931 في السنبلاوين أحد مدن الدقهلية في مصر وكان والدها موظفًا في وزارة التعليم.

2- بدأت ولعها بعالم السينما في سن مبكرة عندما كانت في السادسة من عمرها عندما أخذها والدها معه لمشاهدة فيلم في إحدى دور العرض في مدينتها وكانت الممثلة آسيا داغر تلعب دور البطولة في الفيلم المعروض، وعندما بدأ جميع من في الصالة بالتصفيق لآسيا داغر واستنادًا إلى فاتن حمامة فإنها قالت لوالدها إنها تشعر بأن الجميع يصفقون لها ومنذ ذلك اليوم بدأ ولعها بعالم السينما.

3- عندما فازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر أرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم «يوم سعيد» (1940)، وأصبح المخرج محمد كريم مقتنعًا بموهبة الطفلة فقام بإبرام عقد مع والدها ليضمن مشاركتها في أعماله السينمائية المستقبلية، وبعد 4 سنوات استدعاها نفس المخرج مرة ثانية للتمثيل أمام محمد عبد الوهاب في فيلم «رصاصة في القلب» (1944)، ومع فيلمها الثالث «دنيا» (1946) تمكنت من حجز موطئ قدم لها في السينما المصرية وانتقلت العائلة إلى القاهرة تشجيعًا منها للفنانة الناشئة ودخلت حمامة المعهد العالي للتمثيل عام 1946.

4- لاحظ يوسف وهبي موهبة فاتن حمامة وطلب منها تمثيل دور ابنته في فيلم «ملاك الرحمة» (1946)، وبهذا الفيلم دخلت مرحلة جديدة في حياتها وهي الميلودراما وكان عمرها آنذاك 15 عاماً فقط وبدأ اهتمام النقاد والمخرجين بها. واشتركت مرة أخرى في التمثيل إلى جانب يوسف وهبي في فيلم «كرسي الاعتراف» (1949)، وفي نفس العام قامت بدور البطولة في الفيلمين «اليتيمتين» للمخرج حسن الإمام و«ست البيت» (1949)، وحققت هذه الأفلام نجاحًا عاليًا على صعيد شباك التذاكر.

5- قبل مرحلة الخمسينيات ظهرت في 30 فيلمًا وكان المخرجون يسندون إليها دور الفتاة المسكينة البريئة، ولكن كل هذا تغير مع بداية الخمسينيات. حيث بدأت في الخمسينيات ونتيجة التوجه العام في السينما المصرية نحو الواقعية بتجسيد شخصيات أقرب إلى الواقع.

وخاصة على يد المخرج صلاح أبو سيف حيث قامت بدور البطولة في فيلم «لك يوم يا ظالم» (1952) الذي اعتبر من أوائل الأفلام الواقعية واشترك هذا الفيلم في مهرجان كان السينمائي.

6- اشتركت في أول فيلم للمخرج يوسف شاهين «بابا أمين» (1950) ثم في فيلم صراع في الوادي (1954) الذي كان منافسًا رئيسيًا في مهرجان كان السينمائي.

7- وصلت إلى مرحلة النضج الفني مع فيلم «دعاء الكروان» (1959) هذا الفيلم الذي اختير كواحد من أحسن ما أنتجته السينما المصرية وكان مستنداً إلى رواية لعميد الأدب العربي طه حسين، وكانت الشخصية التي قامت بتجسيدها معقدة جدًا من الناحية النفسية.

8- اشتركت في أول فيلم للمخرج كمال الشيخ «المنزل رقم 13» الذي يعتبر من أوائل أفلام الألغاز أو الغموض. في عام 1963 وحصلت على جائزة أحسن ممثلة في الفيلم السياسي «لا وقت للحب» (1963).

9- صاحب عودتها للعمل الفني بعد غياب طويل ضجة إعلامية، حيث شاركت بعام 2000 في المسلسل التلفزيوني وجه القمر والذي عرض على 24 قناة فضائية ومحطة تلفزيونية عربية والذي انتقدت فيه العديد من السلبيات بالمجتمع المصري من خلال تجسيدها شخصية مذيعة كبيرة بالتليفزيون وكان في المسلسل تعاطف مع الانتفاضة الفلسطينية عبر مشاهدة أبطال المسلسل للأحداث على أرض فلسطين إلى شاشات التلفزيون وتأييدها، خصوصًا عبر تعليقات المذيعة ابتسام البستاني (التي تقوم بتأدية دورها) حول الانتفاضة وتجار السلاح.

10- تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الأول في عام 1947 حيث تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي (1947)، وأسسا معًا شركة إنتاج سينمائية قامت بإنتاج فيلم موعد مع الحياة (1954) (وكان هذا الفيلم سبب إطلاق النقاد لقب سيدة الشاشة العربية عليها). وظلّت منذ ذلك اليوم وحتى آخر أعمالها وجه القمر (2000) صاحبة أعلى أجر على صعيد الفنانات. انتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق عام 1954 وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف.

11- حصلت على جائزة أحسن ممثلة لسنوات عديدة ومن الجوائز التي حصلت عليها:

*شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999

*جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000

*وسام الأرز من لبنان (1953 & 2001)

*وسام الكفاءة الفكرية من المغرب

*الجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001

*ميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر

*ميدالية الشرف من قبل محمد أنور السادات

*ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد

*ميدالية الشرف من قبل إميل لحود

*وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري

*عضوة في لجنة التحكيم في مهرجانات موسكو وكان والقاهرة والمغرب والبندقية وطهران والإسكندرية وجاكرتا.

*شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013

12- لها ما يقارب 94 فيلماً، بدأت أولها بفيلم يوم سعيد عام 1940، وآخرها فيلم أرض الأحلام عام 1993. وعملت مع معظم رواد الإخراج في مصر ومن أبرز أفلامها ليلة القبض على فاطمة عام 1984.

ومن مسلسلاتها ضمير أبلة حكمت، أنتج عام 1991.

ووجه القمر، الذي أنتج عام 2000، ولعبت فيه دور ابتسام البستاني

13- توفيت في مساء يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة