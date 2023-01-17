الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط شخصين بتقليد العلامات التجارية للأسلاك في عابدين

جريدة الدستور

نجحت مباحث القاهرة من ضبط شخصين لاتهامهما بإدارة شقة مستأجرة بأحد العقارات كمخزن لتقليد علامات تجارية ووضعها على كابلات وأسلاك مُقلدة، ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بإدارة شقة "مستأجرة" بأحد العقارات بدائرة القسم كمخزن لتقليد علامات تجارية ووضعها على كابلات وأسلاك مُقلدة، ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص، مقيمون بمحافظة القليوبية.

وعثر بداخله على 344 لفافة سلك "مختلفة الأحجام" جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات، مبلغ مالى.
بمواجهتهم إعترفوا بإستئجارهم الشقة المشار إليها بقصد تخزين المضبوطات ووضع ملصقات عليها مُستخدمين إحدى العلامات التجارية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مجهولة المصدر أسلاك الكهربائية عابدين سقوط كابلات علامات تجارية

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