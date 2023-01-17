«المجتمعات العمرانية» تستعرض خطة 2023 لتحقيق نقل مستدام بالمدن الجديدة

وجه المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمشرف على وحدة تنظيم النقل الجماعي بالهيئة، ببذل مزيد من الجهد لرفع مستوى خدمة النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة ضمن خطة عمل العام الحالي 2023، بجانب تحليل البيانات والمعلومات عن نتائج تشغيل المنظومة بعام 2022 للاستفادة منها.

وعقدت المهندسة إيمان نبيل كامل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، اجتماعاً موسعا بمقر وحدة تنظيم النقل الجماعي بالهيئة، بحضور المهندس أحمد شوقي، رئيس وحدة تنظيم النقل بالمدن الجديدة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض نتائج عمل العام الماضي 2022، ومحاور خُطة عمل عام 2023 للعمل على تطوير الخدمة، وتوفير خدمة نقل جماعي مستدام بالمدن الجديدة، طبقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأكد رئيس الوحدة خلال الاجتماع، أن خُطة العام الحالي تدعم الحوكمة الإلكترونية لوسائل النقل المختلفة العاملة بالمدن الجديدة والتي تتنوع بين " سيارات ميني باص 28 راكبا – سيارات 34 راكبا - سيارات 14 راكبا – سيارات فان 7 ركاب -....إلخ"، وأن المنظومة تُنشىء حالياً قاعدة بيانات جغرافية مبنية على الحجم الهائل من البيانات التى توافرت لها، وستكون تلك البيانات أساس توفير منظومة إلكترونية متكاملة.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتنمية، إلى ضرورة التكامل بين جميع أنواع وسائل النقل المختلفة، وتوزيع الخطوط والمسارات بشكل عادل ليحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، وتحقيق نقل آمن مستدام، وأيضا بدء تشغيل المنظومة الإلكترونية " الدفع الإلكتروني – المراقبة الإلكترونية GPS – WIFI –.. إلخ".

وانتهى الاجتماع بوضع مجموعة من المقترحات والتوصيات لمراعاتها فى خطة العمل للعام الحالى 2023، لتطوير منظومة النقل، وتمثلت أهم التوصيات في المتابعة الدقيقة لتشغيل المنظومة على أرض الواقع لإزالة المعوقات، وتوفير تطبيق إلكتروني يُسهل على متلقي الخدمة التعامل مع وسائل المواصلات المختلفة بالمنظومة، وتطوير الطرق و الجراجات والمركبات والمحطات والمواقف لدعم الخدمة، والإعلان عن المسارات والخطوط المعتمدة من وحدة تنظيم النقل بالهيئة والتي تشمل أكثر من300 سيارة بسعة مختلفة، وأيضا أنواعاً أخرى من وسائل النقل المتعارف عليها، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات الهاتفية لخدمة قاطني المدن الجديدة مثل: تطبيق مواصلات مصر – تطبيق whatsapp برقم 0120000012 عبر رسالة نصية - صفحة الوحدة " وحدة تنظيم النقل بالمدن الجديدة " على تطبيق facebook.