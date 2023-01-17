المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية عندما تم ضبط " كريم. أ ح" و" على. ح " مقيمان دائرة مركز شرطة الزقازيق للإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بإحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.