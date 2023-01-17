الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية

مواد مخدرة
مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية عندما تم ضبط " كريم. أ ح" و" على. ح " مقيمان دائرة مركز شرطة الزقازيق للإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بإحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق تغريم السجن المشدد الاتجار مواد مخدرة

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