الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

جعود لكشف غموض «جثة مجهول الهوية» في مياه النيل ببولاق أبوالعلا

جريدة الدستور

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف هوية جثة شاب مجهول الهوية، عثر عليها في مياة نهر النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها لكشف هوية الشاب الغريق، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، واستلام الجثة لإنهاء إجراءات الدفن، وطلبت تصوير جثة المتوفى ونشرها على أقسام الشرطة المختلفة، للتعرف عليها من قبل المواطنين المترددين على تلك الأقسام، وأخذ بصماته لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام. 

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا بوجود جثة طافية في نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال جرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة.

بالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين عدم وجود متعلقات شخصية تدل على هوية صاحب الجثة.

بمناظرتها تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

بولاق أبو العلا مياه النيل مجهول الهوية غرق

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