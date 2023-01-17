«إفريقية البرلمان» تثمِّن دور «الخارجية» في التعاون بين مصر ودول القارة السمراء

عقدت لجنة الشؤون الإفريقية اجتماعا، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور المهندس شريف الجبلي رئيس اللجنة لاستعراض السياسة الخارجية المصرية في القارة الإفريقية، والتعرف على سبل تعظيم التعاون بين مصر وبلدان القارة السمراء على جميع المستويات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية.

حضر الاجتماع السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والسفير أحمد مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل.

وخلال الاجتماع تم طرح رؤية وزارة الخارجية بالنسبة للشأن الإفريقي خلال الفترة المقبلة في مختلف الجوانب خاصة السياسية منها، وتم التطرق إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي تتبع وزارة الخارجية، وتم تثمين دورها وجهود التنمية المبذولة في إفريقيا من خلال توفير الدعم في مجالات بناء القدرات، ونقل المعرفة والمهارات والخبرات، وتدريب الكوادر بغية الرخاء والتقدم في إفريقيا.

وأكد الأعضاء أهمية دعم هذه الوكالة خلال الفترة المقبلة وزيادة ميزانيتها إن أمكن لكي تستطيع أن تواكب متطلبات الدعم الفني في العديد من الدول الإفريقية خصوصا دول حوض وادي النيل.

كما تم التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية وخاصة تكوين جمعيات الصداقة البرلمانية، وأكد السفير محمد البدري أهمية هذه الجمعيات في الفترة المقبلة ودعم وزارة الخارجية للقيام بتكوين جمعيات الصداقة البرلمانية، وعلى استعداد للتعاون مع اللجنة فى هذا الجانب لما تمثله هذه الجمعيات من دور فعال فى دعم العلاقات المصرية بدول القارة، وسيتم موافاة اللجنة بالبلاد التي يقترح أن تبدأ منها تكوين صداقات برلمانية خاصة دول شرق أفريقيا والقرن الإفريقي.

كما تم مناقشة أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية العاملة في إفريقيا وذلك بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المتوقعة من الدور المصري الإفريقي.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على حرص اللجنة فى الفترة القادمة على عقد لقاءات مع وزارة الخارجية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم العلاقات المصرية الإفريقية.