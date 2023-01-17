أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 من خلال الكتاب الدوري الذي يصدر بشكل ربع سنوي لتحديد جدول صرف رواتب الموظفين والعاملين بجهاز الإداري للدولة لتنظيم عملية السحب من ماكينات السحب الآلي للبنوك amt تفادي التزاحم خلال الفترة المخصصة لصرف الرواتب.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

خصصت قطاع الحسابات والماليات بوزارة المالية الفترة من الإثنين 23 وحتى الأحد 29 لصرف مرتبات كافة الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن الكتاب الدوري الخاص بشأن صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2023 حيث يتم الصرف بناء على الزيادة التي أقرتها الحكومة خلال شهر أكتوبر 2022 والتي وصلت قيمتها إلى 300 جنيه.

وترسل البنوك التي تتعامل مع الوزارات والمصالح الحكومية رسائل بمواعيد نزول الرواتب عبر الحسابات الشخصية الخاصة بكل موظف ليتمكن من الصرف دون معاناة في المواعيد المخصصة له في كافة محافظات الجمهورية تفادي الزحام أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

موعد صرف رواتب موظفي الدولة يناير 2023

حددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 وفقا للجدول المعتمد رسميًا من الدكتور محمد معيط وزير المالية وهي كما يلي:-

يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 23 و24 يناير 2023 موعد صرف رواتب موظفي وزارات ( الثقافة، الآثار، البيئة، النقل، القوي العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، …) وكافة الهيئات والمصالح الحكومية التابعة لها.

يوم الأربعاء والخميس 25 و 26 يناير 2023 موعد صرف رواتب موظفي وزارات ( الاتصالات، البترول والثروة المعدنية، السياحة، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال، التضامن الاجتماعي، والهجرة، وشؤون العاملين، التموين والتجارة الداخلية، الاسكان والموافق والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة،…) وكافة الهيئات والمصالح الحكومية التابعة لها.

يوم السبت والأحد الموافق 28 و 29 يناير 2023 موعد صرف رواتب موظفي وزارات ( التربية والتعليم، التعليم العالي، والعدل، والتعاون الدولي، التنمية المحلية، الخارجية، الزراعة واستصلاح الأراضي، شؤون المجالس النيابية، الاستثمار، الإعلام) وكافة الهيئات والمصالح الحكومية التابعة لها.

الزيادة المقبلة للموظفين في شهر يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة 2023-2024 حيث يحصل الموظفين على الزيادة السنوية.

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