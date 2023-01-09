الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات يناير 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع بداية شهر يناير 2023 يبحث المواطنون، وخاصة الموظفون العاملون بأجهزة الدولى المختلفة، عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023.

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، والذي يبدأ من يوم 23 يناير الجاري ولمدة 4 أيام، وذلك بحسب ما أصدرته في كتاب دوري يوضح موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، بالإضافة إلى شهري فبراير ومارس المقبلين.

وسيتلقى قرابة 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موزعين على 33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية، مرتبات شهر يناير 2023، قبل حلول العطلة الرسمية المرتقبة الشهر الجاري في 25 يناير بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وسيتمكن الموظفون من صرف المرتبات من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الميادين والشوارع العامة بالمحافظات.

وفق الكتاب الدوري الموضح موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، فإن وزارة المالية ستقوم بصرف متأخرات المرتب لمن تخلف عن التحصيل، أيام 5 و 8 و10 فبراير، فيما تتفاوت مواعيد صرف مرتبات القطاع الخاص تبعاً لنظام كل منشأة وطبيعة عملها وموازنتها السنوية.

وفي بيان سابق للوزارة، دعت الموظفين إلى عدم التزاحم على عملية صرف مرتبات شهر يناير 2023 تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ضرورة مراعاتهم للإجراءات الاحترازية المهمة في هذا الشأن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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