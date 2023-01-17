7 مصابين بحادث مروري في سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة أسيوط، اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف المجاور للطريق، الأمر الذي نتج عنه إصابة 7 أشخاص، جميعهم يقيمون بمحافظة قنا، بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقلهم للمستشفى الجامعى بسوهاج، وتم التصريح لهم جميعا بالخروج عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قد تلقت بلاغا من غرفة العمليات، يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، وذلك على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين وتم نقلهم جميعا للمستشفى.

تم الدفع بقوات إدارة المرور تحت إشراف العميد تامر، الغرباوي مدير الإدارة والعميد محمد خطاب، وكيل الإدارة إلى مكان الحادث وتم رفع آثاره من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.