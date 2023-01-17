وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات صفوف النقل بالنجيلة

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لإدارة النجيلة التعليمية غرب مطروح، وذلك لمتابعة مسار امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة بحضور محمد محفوظ، مدير الإدارة التعليمية.

وتفقد وكيل تعليم مطروح انتظام العملية الامتحانية بمدارس النجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة القبلية الابتدائية والنجيلة القبلية الإعدادية، وتابع أداء طلاب المرحلة الثانوية الامتحان الإلكتروني بنسبة 100% عبر المنصة المركزية الخاصة بالمديرية تحت إشراف ومتابعة مركز التطوير التكنولوجي.

وأجري وكيل تعليم مطروح حوارًا سريعًا مع بعض الطلاب خلال مروره باللجان الفرعية، تأكد خلاله أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، واطمأن على وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها ومطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية والوزن النسبي وفقًا للتعليمات الوزارية، مشددًا على مسئولي إدارة النجيلة بضرورة مواصلة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية وتقدير المسئولية لضمان وصولها لبر الأمان وإعطاء كل طالب حقه كاملًا.

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