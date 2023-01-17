حسين المحمدى مدربا فى الجهاز المعاون لفيريرا بالزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين حسين ياسر المحمدي المدير الفني لفريق الزمالك للشباب 2003، مدربًا ضمن الجهاز الفني الذي يقوده البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وأبلغ مرتضي منصور، حسين ياسر المحمدي بتعيينه رسميًا مدربًا في الجهاز الفني للفريق الأول، ومن المقرر أن يبدأ مهتمته مع الفريق بداية من صباح اليوم الثلاثاء.

ويتسلم حسين ياسر المحمدي، مهام عمله ضمن الجهاز الفني الذي يقوده البرتغالي فيريرا، خلفًا للمدرب المساعد السابق أحمد عبدالمقصود.

وتقدم أحمد عبد المقصود المدرب المساعد في نادي الزمالك، باعتذاره لمجلس إدارة القلعة البيضاء عن الاستمرار مع الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا.

وتعد استقالة أحمد المقصود هي الثانية في نادي الزمالك بعد أسامة نبيه الذي رحل في الفترة الماضية.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز في لقاء الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، بضربات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ ليودع مسابقة كأس مصر والتي يحمل لقبها في العام الماضي.

وصعد فريق بيراميدز لنهائي بطولة كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه لينتظر بذلك الفائز من مواجهة الدور نصف النهائي الآخر بين الأهلي وسموحة، والتي تقام غدا الثلاثاء.

وكان الزمالك قد تقدم على بيراميدز بهدف حسام عبد المجيد في الدقيقة 6، وتعادل بيراميدز عن طريق لاعبه وليد الكرتي في الدقيقة 55، ولعب بيراميدز منقوصًا بعشرة لاعبين بعد طرد علي جبر في الدقيقة 11.

وكان محمد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دخل في حالة من الغضب والبكاء الشديد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام بيراميدز، والخروج من نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 21 يناير الجاري، في قمة الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مرتضي يجدد الثقة في فيريرا ويوجه له عدة رسائل

وكشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة رحيل البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب السقوط أمام بيراميدز، والخروج من نصف نهائي كأس مصر.

وأكد رئيس نادي الزمالك، انا فريرا مستمر مع الزمالك، ولم يرحل ولكن هناك العديد من الأخطاء، ويجب معالجة الأخطاء وتصحيح المسار والعودة إلى الإنتصارات وتحسن الأداء بشكل يرضي جماهير الزمالك.

ووجه مرتضي منصور، رسالة شديدة اللهجة لفيريرا، " اسمع لمن حولك" ويجب عليك استشارة جهازك المعاون من أجل تصحيح المسار ومعالجة المشاكل التي تواجه الفريق، بسبب العند والانفراد بالقرارات.

وتابع في رسالته لفيريرا، من فضلك وظف كل لاعب في مركزه، احذر غضب جماهير الزمالك، هذه ثالث بطولة الزمالك يخسرها في ثلاث شهور.