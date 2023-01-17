بطولة العالم لكرة اليد: تأهل بولاندا بصعوبة.. وتحديد أول مجموعتين فى الدور الرئيسى

انتهت مباريات الدور التمهيدي في المجموعات الأربعة الأولى من بطولة العالم لكرة اليد الثامنة والعشرين ببولاندا والسويد.

وحجز 12 منتخبا مقاعدهم في منافسات دور المجموعات الرئيسي بينما انتقلت أربعة أخرى لخوض منافسات بطولة الترضية كأس الرئيس التي تضم أصحاب المراكز من 25 ل32 في البطولة.

وحققت إسبانيا فوزا ثالثا على التوالي على حساب إيران بنتيجة 35/22 في المجموعة الأولى, لتحقق العلامة الكاملة ب6 نقاط في الدور التمهيدي.



وتوقف رصيد إيران عند نقطتين فقط كانتا كافيتين لتأهلها نحو الدور الرئيسي عن هذه المجموعة في المركز الثالث خلف إسبانيا ومنتنيجرو.



وحل منتخب شيلي رابعا بدون أي نقاط لينتقل للمنافسة على كأس الرئيس.

وفي المجموعة الثانية حققت بولاندا صاحبة الأرض أول انتصار لها بالفوز بصعوبة على السعودية 27/24 لينتقل الأخضر لخوض منافسات كأس الرئيس.



وتأهل عن هذه المجموعة نحو الدور الرئيسي كل من فرنسا وسلوفينيا وبولاندا على الترتيب.

وحققت السويد وصيفة آخر نسخة من بطولة العالم فوزا كاسحا على منتخب أورجواي بنتيجة 47/12 ليغادر السيليستي نحو كأس الرئيس.



وتأهلت السويد على رأس المجموعة الثالثة ب6 نقاط وخلفها البرازيل ب4 نقاط وأخيرا كاب فيردي بنقطتين.

وفي المجموعة الرابعة حققت البرتغال فوز غير متوقع على حساب المجر بنتيجة 27/20 ليتأهلا معا برفقة أيسلندا لمنافسات الدور الرئيسي فيما ودعت كوريا الجنوبية نحو كأس الرئيس.



وجمع المنتخبات الثلاثة أربعة نقاط لتتعقد حساباتهم جميعا في منافسات الدور الرئيسي حيث يصعد كل منهم بنقطتين فقط.



كان منتخب البرتغال قد خسر من أيسلندا في الجولة الأولى وفاز على المجر فيم فاز الأخير على أيسلندا قبل أن يخسر من البرتغال.



ويتأهل كل منتخب بالنقاط التي جمعها من المتأهلان معه فقط وبذلك تأهل كل منهم بنقطتين.



وبعد تأهل المنتخبات الاثني عشر تشكلت منهم قوام المجموعتين الأولى والثانية من منافسات الدور الرئيسي على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

فرنسا: 4 نقاط.

إسبانيا: 4 نقاط.

مونتنيجرو: نقطتين.

سلوفينيا: نقطتين.

بولاندا: 0

إيران: 0

المجموعة الثانية:

السويد: 4 نقاط.

البرازيل: نقطتين.

أيسلندا: نقطتين.

البرتغال: نقطتين.

المجر: نقطتين.

كاب فيردي: 0