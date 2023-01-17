رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال سيواصل جرائمه طالما بمنأى عن العقاب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي، والمُستوطنين سيواصلون ارتكاب جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في جميع المدن والبلدات والمُخيمات، طالما ظلوا بمنأى عن المُساءلة والعقاب.



ودعا اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته برام الله - من وصفهم "بحُماة إسرائيل في الأمم المتحدة والمنصات الدولية"، إلى أن يفتحوا أعينهم وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقال: إن هذه الجرائم لن تثني الفلسطينيين عن التمترس خلف حقوقهم الوطنية حتى تحقيقها.



وأضاف: "ننظر ببالغ الخطورة، لمُصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال، والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المُسمى "قانون الطوارىء" الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري، والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى، على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.



وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على 70 منزلاً ومحلاً تجاريا في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي.