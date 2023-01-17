الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«صور معلقة على السور».. رواية جديدة لمحمد صفوت بمعرض الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار المحرر الأدبي للنشر والتوزيع رواية " صور معلقة على السور" تأليف الروائي محمد صفوت، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 والتي تأتي في الفترة من 25 يناير وحتى الـ 6 من فبراير المقبل.

وتدور أحداث الرواية حول منح نحَات إيطالي الخلود لجسد نعمات التي كانتْ تعمل في فترة من فترات حياتها موديل عار في مراسم الفنانين، حين نحتْ لها تمثالًا بديعًا، وفيما كان التمثال تبدو على التمثال آثار السنين، ظل جسد نعمات يحتفظ بنفس الهيئة التي كان عليها حين ترك النحّات إزميله، هكذا تشاهد نعمات صورة موتها.

من أجواء الرواية: «كانتْ الأوامر التي صَدرتْ تَتَضَمَّن نصًا صريحًا.. ألا تـُشْرِق شمسُ النَهَار على واجهة مبنى السِنتر.. ظلَّتْ كلمة واحدة تتردَّد بعصبية بين القيادات الأمنية خلال الرسائل المـُتبادلة عبر أجهزة الاسلكي.. كلمة واحدة كنتُ أسمعها في غرفتي واضحةً تمامًا رغم صوت المُـجَنَّزرات والجَرَّافات وآلات الهدم.. تأتيني في إيقاعها الحادَّ والبطىء.. مـُمزَّقةً وممطَّوطةً».

تعد هذه الرواية هي العمل الروائي الثالث لمحمد صفوت بعد عملين هما «القتلة يحتفلون بالفالنتين» الفائزة بجائزة ربيع مفتاح، و«الواحدة بتوقيت العاصفة» الفائزة بشهادة تقدير في مسابقة جمال الغيطاني.

دار المحرر الأدبي للنشر والتوزيع رواية صور معلقة على السور الروائي محمد صفوت معرض القاهره الدولي للكتاب أحداث الرواية

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