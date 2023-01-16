أول تعليق لوزير التعليم على أسعار «مجموعات الدعم» بالمدارس

علق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أسعار "مجموعات الدعم" المدرسية، والتي تعد كحد أدنى في المدارس الحكومية بـ 20 جنيهًا، والحد الأقصي 100 جنيه للمادة، أما بالنسبة للمدارس اللغات فالحد الأقصى لسعر مجموعة الدعم 150 جنيها.

وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب "حوار مجتمعي تربوي": "هذه الأسعار هي الحد الأقصى وليس سعرا موحدا في كل الأماكن".

وكشفت مصادر، أن الوزير ترك تحديد سعر المادة الدراسية في مجموعات الدعم للطلاب، لمدير الإدارة التعليمية ومجالس الآمناء، بحيث يتولون تحديد سعر المادة للطالب، وذلك حسب البيئة المكانية سواء "ريف أو حضر".

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية"، وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ووجه وزير التعليم، مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب، موضحًا أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية، وتحت إشراف كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.