مصدر يكشف موعد الانتهاء من الربط الكهربائى مع السعودية

قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مقرر له أن يبدأ مرحلة التشغيل التجريبي منتصف 2026 في ظل العديد من الجراءات التي اتخذتها البلدان لضمان خروج المشروع على أكمل وجه.



وأضاف المصدر في تصريح لـ«الدستور»، أن الشركات المسئولة على التنفيذ تعمل بكل جدية على اتمام المشروع والبدء في عمليات تركيب خطوط النقل بين البلدين خاصة في ظل رغبة مشتركة في إنهاء المشروع، وبدء التشغيل لما يوفره المشروع للبلدين من فوائد كبيرة في ظل علاقات قوية ومترابطة بين البلدين .



وأضاف أن المشروع سوف يوفر تبادل من الطاقة الكهربائية بين البلدين تقدر بـ 3 آلاف ميجاوات في أوقات الذروة وباستثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه في الجانب المصري.



وفي سياق متصل، كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن آخر تطورات العمل على رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن.

وقال لـ«الدستور»، إنه من المقرر عقد لقاء خلال الأشهر القليلة القادمة بين مسئولي البلدين، حيث تلتقي المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع نظرائها بوزارة الطاقة الأردنية لبحث خطوات رفع قدرة خط الربط لـ2000 ميجاوات بنهاية عام 2026.

وبنهاية عام 2024 سيشهد رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن من 550 إلى 1100 ميجا وات، وفق الجدول الزمني الذي اتفقت عليه الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع نظيرتها الأردنية.

وأضاف أنه جار استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه عام 2025.

ووفق بيان سابق صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فقد تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات، وتم الإعداد للمرحلة الثانية، وهى رفع القدرة المنقولة إلى (240 – 300) ميجاوات بعد بتركيب أجهزة معوضات القدرة فى الجانب السودانى.