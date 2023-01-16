الكاتب محمد فهمى سلامة يكشف عن «سر النبى» فى روايته الأولى

أصدرت دار "الكنزي" للطباعة والنشر رواية "سر النبي" للكاتب الشاب محمد فهمي سلامة، ومقرر عرضها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 54 المزمع إقامته 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

وكان الكاتب محمد فهمي سلامة، قد نال جائزة "مرسول" للتميز الصحفي عام 2022، كما أنه يكتب السيناريو، وتعد رواية "سر النبي" هي عمله الأول في مجال الأدب.

يذكر أن أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، اليوم السبت، فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 54 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والذى ينطلق تحت شعار" على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض، واسم المبدع صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية لمعرض الطفل، والدول المشاركة في دورة هذا العام وعددها 53 دولة، والتي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي بمركز مصر للمعارض الدولية؛ جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى، اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

شهد المؤتمر حضور أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وممثل عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

يُقام البرنامج الثقافي في 7 قاعات، وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة، ويحتوي على ما يقارب 500 فعالية، ويُقدّم مجموعةً من المحاور التي تناقش أهم القضايا الأدبية، والاتجاهات الفكرية، ومشروعات الجمهورية الجديدة، والتحول الرقمي، والإبداعات الفنية.