الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بحضور وزارة الشباب والرياضة.. البطل الأولمبى عزمى محيلبة يصل القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ماهر غريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة لاستقبال البطل الأولمبي عزمي محيلبة واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية في مطار القاهرة الدولي بعد توج بالميدالية الفضية في منافسات فردي السكيت بكأس العالم للرماية بالعاصمة المغربية الرباط.

وكان في استقبال البطل المصري عزمي محيلبة واللواء حازم حسني الدكتور ماهر غريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في كأس العالم بالمغرب أكثر من 360 راميا ورامية يمثلون 45 بلدا، المقامة حاليا بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة بين 11 يناير حتى 24 من الشهر الجاري .

يذكر أن الرماية حجز أول مقعد المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 عن طريق البطل عزمي محيلبة، بعد تحقيق محيلبة العام الماضي المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا ليتأهل بذلك لدورة الألعاب الأولمبية القادمة ويصبح هذا أول مقعد من مصر في باريس 2024.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للرماية البطل عزمى محيلبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القاهرة الدولي

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