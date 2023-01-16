إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الفرافرة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة نقل بالطريق بواحة الفرافرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفي الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة نقل ثقيل بالطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وأبومنقار بالكيلو 90 بمحافظة الوادي الجديد.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص جميعهم من محافظة الغربية، وهم جمال محسن عبدالعزيز 38 عاما، هشام إبراهيم سعد 33 عاما، علي عبدالله سلام 24 عاما، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.