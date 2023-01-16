الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البودشيشية» تنظم محاضرات علمية لمحاربة التطرف ونشر التصوف عبر الإنترنت

الطريقة القادرية
الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب

أعلنت الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب، تنظيم محاضرات علمية ودينية، الأسبوع المقبل، تهدف لمحاربة التطرف ونشر التصوف عبر شبكة الإنترنت، بالاستعانة بعدد من علماء وشيوخ التصوف والفكر الإسلامى من داخل وخارج المملكة المغربية، حيث يقوم على هذه الدورات العلمية الدكتور منير القادرى بودشيش، نجل شيخ الطريقة القادرية. 

وقال الدكتور منير القادري، إن الطريقة القادرية البودشيشية تقوم بدور هام ومحورى لنشر الفكر الإسلامى الصحيح ومقاومة الأفكار المتشددة التى تحاول تيارات العنف والإرهاب نشرها حول العالم، من خلال الاعتماد على التصوف السنى والفكر الوسطي فى تعريف الناس بالدين الإسلامى الصحيح. 

وأوضح "القادرى" فى تصريحات له: أن الطريقة القادرية البودشيشية وبتوجيهات من شيخها الدكتور جمال الدين القادرى بودشيش تسعى دائما وأبداً إلى خدمة الدين الإسلامى وتعريف الناس بالفكر الصحيح وتحذيرهم من الفكر المتطرف الذى تحاول تيارات العنف تصويره على أنه هو الإسلام وهذا أمر غير صحيح بالمرة ولذلك وجب علينا جميعاً العمل والاجتهاد لخدمة بلادنا وأوطاننا والتصدي لكل من يريد نشر الفكر المتشدد الذى لم تجنى من ورائه الأوطان إلا الخراب والدمار. 

الجدير بالذكر، أن الطريقة القادرية البودشيشية نجحت مؤخراً فى تنظيم فعاليات الدورة الـ17 للملتقى العالمى للتصوف بالمغرب، بمشاركة عدد كبير من علماء وشيوخ التصوف من كافة أنحاء العالم الإسلامى، حيث ينظم هذا الملتقى كل عام لمناقشة الإشكاليات الخاصة بالتصوف. 

الطريقة البودشيشية تنظم محاضرات علمية محاربة التطرف

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