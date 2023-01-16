بعد 12 عاما.. أرقام قياسية بالجملة في تتويج برشلونة بالسوبر الإسبانى على حساب ريال مدريد

فشل فريق ريال مدريد في معادلة ألقاب فريق برشلونة في كأس السوبر الإسباني في الوقت الذي وسع فيه البارسا الفارق معه إلى لقبين بعد أن أصبح في رصيده 14 لقبا، ولا زال يحتفظ بالرقم القياسي.

ولم يتمكن الملكي من الحفاظ على لقبه إذ انهزم على يد البلوجرانا بنتيجة 1 – 3 في المباراة النهائية.

مشوار ريال مدريد وبرشلونة إلى النهائي

والغريب أن الفريقين وصلا إلى هذه المباراة بنفس السيناريو إذ في دور قبل النهائي فاز الفاكينج على فريق فالنسيا بضربات ترجيحية 4 – 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في حين تغلب برشلونة على فريق ريال بيتيس بضربات ترجيحية 4 – 2 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ريال مدريد ولأول مرة يخرج من دور قبل النهائي

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها الملكي المباراة النهائية في كأس السوبر الإسباني بالنظام المعمول به حاليا لكن في عام 2020 لم يتمكن الريال من بلوغ اللقاء النهائي أصلا، وخرج من دور الأربعة على يد فريق أتلتيك بلباو الذي هزمه بنتيجة 2 – 1.

ريال مدريد الأكثر تتويجا بنظام البطولة الحالي

وبالرغم من الخسارة يظل ريال مدريد الأكثر تتويجا باللقب بنظامها الحالي إذ حصل عليها مرتين من قبل، المرة الأولى كانت في عام 2019 حين فاز على فريق أتلتيكو مدريد بضربات ترجيحية 4 – 1 في المبارة النهائية بعد نهايتها بالتعادل السلبي، والمرة الثانية كانت في عام 2021، وتغلب على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين في اللقاء النهائي.

برشلونة يحصل على لقبه الأول بالنظام الحالي

على الجانب الآخر حصد البارسا لقبه الأول بالنظام الحالي بالرغم من أنه صعد إلى المباراة النهائية مرة في السابق في عام 2020 لكنه انهزم على يد أتلتيك بلباو بنتيجة 2 – 3.

برشلونة يخرج من دور الأربعة

كما أن فوز البلوجرانا على ريال مدريد يعد بمثابة الثأر لأن في عام 2021 منع الملكي برشلونة من الوصول إلى اللقاء النهائي إذ هزمه بنتيجة 2 – 3 في دور نصف النهائي.

وهذه كانت المرة الثانية التي يتم فيها اقصاء البارسا من دور قبل النهائي، المرة الأولى كانت في عام 2019 حيث خسر أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 – 3.

برشلونة يكسر تفوق ريال مدريد عليه

وبهذا الانتصار أيضا كسر البلوجرانا تفوق الفاكينج عليه في المواجهتين الأخيرتين، المواجهة الأولى كانت في عام 2012، وحصد البيض اللقب على حساب برشلونة إذ انهزم بنتيجة 2 – 3 في لقاء الذهاب، وفاز بنتيجة 2 – 1 في لقاء العودة.

والمواجهة الثانية كانت في عام 2017، وأحرز أيضا الحلوى البيضاء اللقب أمام البارسا بتغلبه عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي 3 – 1، وبهدفين نظيفين على الترتيب.

آخر فوز لبرشلونة على ريال مدريد

بينما كان آخر فوز للبارسا بكأس السوبر الإسباني على حساب المجرات كان في عام 2011 إذ تعادلا إيجابيا بهدفين لمثلهما في لقاء الذهاب، وفاز البلوجرانا بنتيجة 3 – 2 في لقاء العودة.

آخر لقب لبرشلونة

عموما كان آخر لقب حصل عليه البلوجرانا يرجع إلى عام 2018 حين تغلب على فريق اشبيلية بنتيجة 2 – 1.

المواجهة الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي

وهذه المواجهة لم تكن الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي لكنها الثانية إذ كانت المواجهة الأولى في بطولة الدوري الإسباني لكن كان فاز ريال مدريد بنفس النتيجة 3 – 1 في الأسبوع التاسع.